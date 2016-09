Volkach: Sanduhr statt Kurzzeitparkschein

Foto: Peter Pfannes

Volkach nutzt Sanduhr als Parkuhr. Ab ersten Oktober gibt es einen Parkschein der besonderen Art. Eine Sanduhr wird einfach mit einem Saugnapf an die Autotür gepappt und umgedreht. Der Sand rieselt dann von oben nach unten. Das dauert 15 Minuten und so lange darf kostenfrei geparkt werden. Wichtig: die bedruckte Hälfte der Uhr muss nach oben zeigen. Sonst gilt die Sanduhr nicht und es gibt ein Knöllchen. Die Idee stammt ursprünglich aus Baden-Württemberg und wurde für den Einsatz in Volkach optimiert. Die neue Parkuhr gilt ab Samstag.

Erstellt: 30.09.16 - 07:57 Uhr



