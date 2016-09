Randersacker: Bürgermeisterwahl verschoben, Kandidat enttäuscht

Kein zweiter Bürgermeister in Randersacker gewählt. Der Tagesordnungspunkt wurde auf Antrag der CDU vertragt. Eigentlich sollte ein neuer zweiter Bürgermeister gewählt werden. Den einzige Kandidat Oliver Liedtke, dritter Bürgermeister, wollte die CSU-Fraktion nicht wählen. Der Grund: er hatte angeblich die bisherige Amtsinhaberin Monika Kirschbaum aus dem Amt gemobbt. Kirschbaum war offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Die CSU-Fraktion war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein neuer Termin für die Wahl des zweiten Bürgermeisters könnte Ende Oktober sein. Die Situation in Randersacker ist schwierig, nachdem der erste Bürgermeister Vogel suspendiert wurde. Er hatte sich nicht genommene Urlaubstage auszahlen lassen. Das ist aber nicht erlaubt. Ob Vogel wieder in sein Amt als Bürgermeister zurückkehren wird, ist unklar. Die Amtsgeschäfte führt derzeit Oliver Liedtke.

