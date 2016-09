Basketball: Doppelspieltag für s.Oliver Würzburg

Doppeltes Auswärtsspiel für s.Oliver Würzburg. Am Freitagabend geht es zunächst gegen den FC Bayern München. Am Sonntag reisen sie zum Derby nach Bayreuth. Würzburg möchte nach dem misslungenen Saisonauftakt zu Hause gegen Ludwigsburg den ersten Sieg einfahren.In der bayerischen Landeshauptstadt wird das aber besonders schwer: Die Bayern zeigten gleich zum Saisonauftakt mit einem deutlichen Sieg in Oldenburg, dass sie um die Meisterschaft mitspielen wollen. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit zwei ehemaligen Baskets-Akteuren. Sowohl der gebürtige Würzburger Maxi Kleber, als auch Alex King spielen mittlerweile für die Bayern. Spielbeginn im Audio-Dome ist um 19 Uhr. Das Spiel wird live von Sport1 im Free-TV übertragen.Am Sonntag folgt dann das erste Frankenderby der Saison. Spielbeginn in Bayreuth ist für s.Oliver Würzburg ab 18 Uhr. Diese Partie ist gerade für Baskets-Neuzugang Jake Odum besonders. Er spielte vergangene Saison noch beim fränkischen Rivalen.

