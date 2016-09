Mainfranken: Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in Mainfranken ist im September zurück gegangen. 8.390 Menschen haben derzeit keinen Job, das sind 110 weniger als im August. Im Vergleich zum September vom Vorjahr gibt es keine Veränderung. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf 2,9 Prozent gesunken.Es ist üblich, dass die Arbeitslosigkeit im Herbst zurückgeht. Vor allem junge Leute kommen durch den Beginn des neuen Ausbildungsjahres aus der Arbeitslosigkeit.Insgesamt zeigt sich die Arbeitsagentur mit der Lage in Mainfranken zufrieden. Momentan müssten zwar einzelne Unternehmen in der Region mit Turbulenzen kämpfen, Sorge am Allgemeinzustand des Arbeitsmarktes habe man aber nicht.

Erstellt: 29.09.16 - 12:20 Uhr



