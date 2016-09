Würzburg: Millionenbetrag für Uni-Forscher

Foto: privat

Europäische Union unterstützt Würzburger Forscher mit 1,5 Millionen Euro. Nicolai Siegel ist Biochemiker an der Universität Würzburg. Er möchte die Genomarchitektur bestimmter Parasiten entschlüsseln. Seine Erkenntnisse sollen die Entwicklung neuer Medikamente erleichtern.Siegel ist 38 Jahre alt und bekommt vom Europäischen Forschungsrat einen der begehrten europäischen Wissenschaftspreise verliehen. Der sogenannte “Starting Grant“ geht an aussichtsreiche Nachwuchsforscher. Dadurch können aufwendige Projekte angegangen werden. Siegel ist einer von 325 Nachwuchswissenschaftler, der in diesem Jahr ausgezeichnet wurde und Geld für seine Forschung bekommt.

Erstellt: 29.09.16 - 11:42 Uhr



zurück zur Übersicht