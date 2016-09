Mainfranken: Alte Gebäude werden für Flüchtlinge saniert

Geld für die Sanierung von Häusern. Drei mainfränkische Orte bekommen am Donnerstag vom Freistaat Bayern ihren Förderbescheid. Für insgesamt fast 1,8 Millionen Euro richten die Orte Iphofen, Kürnach und Röttingen alte, leer stehende Gebäude in ihren Ortskernen her. In die sollen dann jeweils Flüchtlinge einziehen. Die Gemeinden sprechen von einer Win-win-Situation. Flüchtlinge bekämen ein zu Hause, die oft leer stehenden Ortskerne würden belebt und historische Gebäude blieben erhalten. Der Freistaat zahlt rund 90 Prozent der Baumaßnahmen.

