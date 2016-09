Würzburg: Straßenbahnunfälle unter der Lupe

Foto: Funkhaus Würzburg

Straßenbahn in Würzburg fährt verhältnismäßig gefährlich. Eine Studie der Unfallforschung der Deutschen Versicherer hat herausgefunden, dass zwischen 2009 und 2011 neun Menschen durch die Straßenbahn getötet wurden. Würzburg ist somit die zwölft-gefährlichste Stadt in Deutschland. Diese Zahl bezieht sich auf die Länge des Streckennetzes und die Zahl der Toten. Die Studie untersuchte die Unfälle in 58 deutschen Straßenbahnnetzen. Die gefährlichste Stadt ist demnach Karlsruhe. Die Studie rät allen Städten, die Fußgänger für die Gefahren bei Straßenbahnunfällen zu sensibilisieren. Die WVV hat bisher noch keine Stellungnahme abgegeben.

Erstellt: 29.09.16 - 06:44 Uhr



zurück zur Übersicht