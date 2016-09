Fußball: Kickers-Akteur Daghfous in Nationalmannschaft berufen

Foto: Marion 0502

Große Ehre für Kickers Akteur Nejmeddin Daghfous. Der Deutsch-Tunesier wurde in das erweiterte Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft berufen. Er könnte damit beim WM-Qualifikationsspiel am Sonntag, 9. Oktober, gegen Guinea spielen. Es ist das erste Mal, dass der 29-Jährige für die tunesische Nationalmannschaft nominiert wurde. Vor knapp zehn Jahren bestritt Daghfous bereits ein Länderspiel für die deutsche U-20-Nationalmannschaft.Daghfous ist einer der Garanten des Erfolgs der Rothosen. In den bisherigen sieben Zweitligapartien bereitete er sechs Treffer vor. Damit ist er der beste Vorlagengeber der kompletten 2. Bundesliga.

Erstellt: 28.09.16 - 16:15 Uhr



