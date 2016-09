Birkenfeld / Lkr. Main-Spessart: Familienstreit fördert Drogen bei Sohn zutage

Foto: manwalk - pixelio.de

Familienstreit in Würzburg bringt Drogenfund. In der Nacht auf Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg zu einem Streit. Ein alkoholisierter Mann stritt mit seiner Lebensgefährtin, woraufhin die Polizei anrückte. Weil er auch den Kindern der Frau Gewalt androhte, sprachen die Polizisten einen Platzverweis gegen ihn aus. Weil er die Wohnung aber nicht verlassen wollte, wurde er von den Polizisten mitgenommen. Während des Einsatzes fanden die Beamten auch noch im Zimmer des Sohnes ein Tütchen Rauschgift.

Erstellt: 28.09.16 - 14:10 Uhr



zurück zur Übersicht