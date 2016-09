Schweinfurt: Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

14-Jähriger löst Polizeieinsatz aus. Der Junge hatte am Dienstagabend in Niederwerrn mit einer Softair-Pistole hantiert. Die sah einer echten Waffe täuschend ähnlich. Der Junge hatte eine Frau angesprochen und um eine Zigarette gebeten, dabei zog er dann die Pistole. Er bedrohte die Frau zwar nicht, die rief dennoch sofort die Polizei.Der Junge konnte wenige Minuten später am Schweinfurter Rossmarkt überwältigt werden. Erst dann ergab die Untersuchung, dass es sich um keine echte Pistole handelte. Der Junge wurde mit auf die Wache genommen, wo er von seiner Mutter abgeholt werden konnte.

Erstellt: 28.09.16 - 13:26 Uhr



zurück zur Übersicht