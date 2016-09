Würzburg: Stadiongesellschaft und neue Radachse im Stadtrat

Beteiligt sich die Stadt Würzburg in Zukunft am Unterhalt und Ausbau des Kickers Stadion? Darüber wird am Donnerstag im Stadtrat abgestimmt. Vergangene Woche wurden im Hauptausschuss die Eckpunkte dazu bereits vorgestellt. Demnach strebt die Stadt eine Minderheitsbeteiligung von 26 bis 49 Prozent an. In den nächsten 15 bis 20 Jahren sollen bis zu sieben Millionen Euro in die noch zu gründende Gesellschaft fließen. Die Flyeralarm Arena muss für die 2. Bundesliga ausgebaut werden. Das kostet etwa 15 Millionen Euro, rund ein Drittel haben die Kickers bereits selbstständig bezahlt.Ein weiteres Thema im Stadtrat ist eine neue Radverkehrsachse von der Alten Mainbrücke bis zum Zeller Bock. Durch neue Wohnprojekte in der Zellerau hat die Verbindung aus Westen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Aktuell fehlen vor Ort oftmals richtige Radwege. Deshalb sollen dort sogenannte Schutzstreifen für die Radfahrer auf den Straßen angebracht werden.

