Würzburg: Zentralrat der Juden bestürzt über Tod Peres

Foto: Elza Fiúza Agência Brasil

Der Tod von Israels Ex-Präsident Shimon Peres löst auch in Würzburg Bestürzung aus. Der Würzburger und Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, teilte seine Bestürzung mit. Die Verdienste Peres um Israel seien kaum zu ermessen. Sein legendärer Satz, dass es keine Alternative zum Frieden gibt, würde immer seine Gültigkeit behalten, so Schuster. Peres starb in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 93 Jahren. 1994 wurde er für seine Friedensbemühungen zwischen Israeliten und Palästinensern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Erstellt: 28.09.16 - 08:45 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht