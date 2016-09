Gambach: Werkstatt komplett abgebrannt

Foto: Jörn Schleider / pixelio.de

Feuer in Gambach. Am Dienstagnachmittag ist eine Werkstatt samt einem Pkw komplett abgebrannt. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Nach aktuellen Ermittlungen geriet ein Auto auf einer Hebebühne in Brand. Das Feuer ging dann schnell auf das Werkstattgebäude über, sodass es komplett ausbrannte. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht jetzt nach der genauen Ursache des Brandes.

Erstellt: 27.09.16 - 18:04 Uhr



