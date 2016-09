Gemünden: Auto aufgebrochen – Elektrogeräte geklaut

Foto: Funkhaus Würzburg

Elektrogeräte aus Auto geklaut. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag die Beifahrerscheibe eines Autos in Gemünden eingeschlagen. Dabei wurde zum einen ein fest eingebautes Navigationsgerät geklaut. Dazu wurden aus dem Kofferraum ein Laptop und ein iPad gestohlen. Die beiden Elektrogeräte haben einen Wert von rund 6.400 Euro. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 27.09.16 - 15:45 Uhr



