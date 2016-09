Kitzingen: Hundehalter beleidigt Frau mit jungem Sohn

Hundehalter beleidigt Mutter und Sohn. Am Montagmittag ging eine Frau mit ihrem 6-jährigen Sohn am Hindenburgring Nord in Kitzingen spazieren. Dabei beobachtete sie einen Hundehalter, der das “große Geschäft“ seines Hundes nicht entsorgen wollte. Die Frau sprach den Mann an und ihn wies ihn darauf hin, dass dort ein Schulweg sei. Daraufhin beschimpfte der die junge Mutter und drohte sie mit dem Hundekot zu bewerfen. Deshalb lief die Frau mit ihrem Sohn davon.Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Hundebesitzer ist etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und einen 3-Tage-Bart. Am Montag trug er eine graue kurze Jogginghose, ein weißes T-Shirt und eine graue Cap. Der Hund ist schwarz und weiß.

