Biebelried: Dieseltank aufgerissen

Foto: Gabi Schoenemann_pixelio.de

Dieseltank an Betonklotz aufgerissen. Am frühen Montagmorgen wollte ein LKW-Fahrer an einer Tankstelle in Biebelried den Reifendruck überprüfen. Dort blieb er an einem Betonklotz hängen und riss sich den Dieseltank auf. Etwa 300 Liter Diesel liefen aus. Die Feuerwehr griff aber schnell ein und konnte den Kraftstoff binden. Dennoch beträgt der Schaden rund 6.000 Euro.

Erstellt: 27.09.16 - 13:25 Uhr



