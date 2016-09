Volkach: Radfahrer schwer verletzt

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt. Ein 65-Jähriger war am Montagnachmittag auf dem Radweg in der Nähe der Vogelsburg bei Volkach unterwegs. Er stürzte und musste in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Warum der Rentner stürzte, ist bislang noch nicht klar.

