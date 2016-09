Würzburg: Ursache für Feuer am Stein bleibt ungeklärt

Die Ursache für das Feuer am Würzburger Stein bleibt rätselhaft. Die Polizei hat ihre Ermittlungen ohne weitere Ergebnisse eingestellt. Am Abend des 15. Septembers hatte eine Brachfläche an dem Weinberg gebrannt. Das Feuer war im unteren Bereich des Hanges ausgebrochen und hatte sich dann, begünstigt durch Wind, nach oben ausgebreitet.Die Brandstelle sei abgesucht worden, so ein Polizeisprecher, es hätten sich aber keine Hinweise auf Brandstiftung oder eine andere Ursache ergeben. Dem Weingut Juliusspital ist durch das Feuer ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden. Man sei aber mit einem blauen Auge davon gekommen, so Weingutsleiter Horst Kolesch.

