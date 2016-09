Unterfranken: Initiative setzt sich für Steigerwaldbahn ein

Foto:Förderverein Steigerwald-Express e.V.

Die Steigerwaldbahn von Schweinfurt nach Kitzingen soll wiederbelebt werden. Dazu hat eine Initiative in den letzten drei Monaten mehr als 2500 Unterschriften gesammelt. Diese sollen am Donnerstag dem Verkehrsstaatssekretär Gerhad Eck in seinem Wahlkreisbüro im Landkreis Schweinfurt übergeben werden. Derzeit laufen vielfältige Aktionen um die Strecke wieder zu beleben. So fertigt die Universität eine Machbarkeitsstudie an, außerdem laufen Gespräche mit Fachleuten von der Bahn. Laut der Initiative könnte die Steigerwaldbahn ein deutlicher Standortvorteil für die Kommunen entlang der Strecke sein. Sie würde den Straßenverkehr entlasten, indem Gütertransport und auch Pendler auf die Schiene verlagert würden. Die Steigerwaldbahn ist derzeit still gelegt. Kritikern zufolge befindet sie sich in einem maroden Zustand.

Erstellt: 27.09.16 - 10:50 Uhr



