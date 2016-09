Unterfranken: TenneT stellt neue SuedLink-Trassen vor

Foto: piu700-pixelio.de

Der Netzbetreiber TenneT hat am Dienstagvormittag die neuen Trassenverläufe für den SuedLink vorgestellt. Dabei setzt TenneT auf 100 Prozent Erdverkabelung. Neu bei den möglichen Verläufen ist, dass der Sinngrund aus den Planungen komplett raus fällt. Hinzu kommen aber zwei mögliche Trassenverläufe die eine Mainquerung beinhalten. Zum einen zwischen Thüngersheim und Zellingen, zum anderen zwischen Karlstadt und Gemünden. TenneT will in den kommenden Wochen die Bürger informieren. Bis 2017 soll der endgültige Trassenverlauf fest stehen. Der SuedLink soll Wind-Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland transportieren. Er beginnt im niedersächsischen Brockdorf und führt über Grafenrheinfeld nach Baden Württemberg.

Erstellt: 27.09.16 - 10:18 Uhr



