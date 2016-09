Ober-/Unterfranken: Schwarzarbeit in Lebensmittelmärkten

Foto: Hauptzollamt Schweinfurt

In jedem zehnten Lebensmittelgeschäft in Mainfranken gibt es Unregelmäßigkeiten. Es besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit. Der Zoll Schweinfurt hat in seinem Zuständigkeitsbereich in Unter- und Oberfranken rund 180 Supermärkte, Verbrauchermärkte und Selbstbedingungswarenhäuser überprüft. Bei 20 besteht der Verdacht, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird oder es kam zu Unstimmigkeiten bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Weiter gab es auch Verdachtsfälle, dass Beschäftigte keine entsprechende Arbeitserlaubnis haben. Insgesamt wurden 641 Angestellte überprüft. Die Verdachtsfälle werden jetzt vom Zoll näher untersucht.

