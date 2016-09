Würzburg: Drogen und Elektroschocker sichergestellt

Foto: Funkhaus Würzburg

Polizei will Führerschein beschlagnahmen - findet Drogen und Elektroschocker. Am Wochenende sollte eine Polizeistreife im Würzburger Stadtteil Versbach einen Führerschein sicherstellen. Als der betroffene 29-Jährige seine Wohnungstür öffnete, konnten die Beamten bereits den typischen Geruch von Marihuana feststellen. Schließlich ließ der Mann die Polizei in seine Wohnung. Dort fanden sie mehr als 70 Gramm Amphetamin, etwas Marihuana, sowie einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war.Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Seinen Führerschein muss er auch abgeben: wegen Fahrten unter Drogeneinfluss.

Erstellt: 26.09.16 - 16:17 Uhr



zurück zur Übersicht