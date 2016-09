Würzburg: Auto mit Mülleimer beworfen

Foto: Helmut J. Salzer - pixelio.de

Unbekannter beschädigt Auto mit Mülleimer. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde in der Würzburger Innenstadt ein roter Ford Fiesta beschädigt. Der Täter schmiss einen Mülleimer in die Windschutzscheibe. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 26.09.16 - 14:55 Uhr



