Gerbrunn: Keine Wohnhäuser am Apostelweg

Foto: Esther Stosch / pixelio.de

Am Apostelweg in Gerbrunn werden keine Wohnhäuser gebaut. Das haben die Einwohner des Ortes am Sonntag in einem Bürgerentscheid festgelegt. Gut 21 Prozent der Bürger stimmten dafür, die ehemalige Kindergartenfläche für gemeindliche Zwecke frei zu halten. Das entgegengesetzte Ratsbegehren, dass eine Bebauung vorsah, erhielt nicht die nötigen 20 Prozent der Wählerstimmen und gilt damit als abgelehnt.Es ging um sechs Wohnhäuser, die die Gemeinde auf dem Grundstück des ehemaligen evangelischen Kindergartens bauen lassen wollte.

Erstellt: 26.09.16 - 05:45 Uhr



