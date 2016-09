Würzburg: Bluttat von Wiesentheid kommt vor Gericht

Foto: Funkhaus Würzburg

Anfang des Jahres hatte eine Bluttat im Schlosspark von Wiesentheid die Gemeinde erschüttert. Wegen versuchten Mordes stehen ab Freitagvormittag zwei 20 und 18 Jahre alte Männer in Würzburg vor Gericht. Sie sollen gemeinsam versucht haben, die Ex-Freundin des 20-Jährigen umzubringen.Dazu sollen sie die junge Frau unter einem Vorwand in den Schlosspark gelockt haben. Dort stach ihr der 20-Jährige dreimal in Kehle und Nacken. Anschließend ließen sie die Frau dort zurück im Glauben, sie getötet zu haben.Die Frau wurde am nächsten Morgen in Lebensgefahr aufgefunden. Nach wochenlangem Koma ist ihr Zustand zwar inzwischen stabil. Unter anderem ist aber ihre rechte Körperhälfte durch die Attacke gelähmt. Psychisch leidet sie extrem unter dem Angriff und seinen Folgen. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte der eine der beiden Angeklagten die Vorwürfe zumindest teilweise eingeräumt.

Erstellt: 30.09.16 - 06:37 Uhr



