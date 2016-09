Würzburg/Rosenheim: Würzburger stürzt an Kampenwand ab

Ein Bergsteiger aus Würzburg hat sich an der Kampenwand in Oberbayern schwer verletzt. Der 73-jährige Rentner war am Samstagnachmittag beim Abseilen in eine ca. 15 Meter tiefe Felsrinne abgestürzt. Das Unglück passierte, als sich der erfahrene Bergsteiger ins Seil hängen wollte. Nach Angaben der Passauer Neuen Presse rettete der Helm dem Mann das Leben. Er wurde mit Hilfe eines Hubschraubers mit Seilwinde geborgen. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

