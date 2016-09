Fußball: Kickers spielen unentschieden in Dresden

Foto: FWK

Ausgeglichenes Aufsteiger-Duell. Die Würzburger Kickers waren am Sonntagnachmittag bei Dynamo Dresden zu Gast. Die Partie endete 2:2 Unentschieden.Die Kickers hatten Kampf und Moral bewiesen und zwei Mal ausgeglichen. Die Treffer für die Rothosen erzielten Müller und Schröck.Am kommenden Sonntag spielen die Kickers zu Hause. Dann geht es gegen den TSV 1860 München. Es ist gleichzeitig ein wichtiger Gradmesser für den DFB-Pokal. In der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs spielen die Würzburger am 25. Oktober erneut zu Hause gegen die Münchner Löwen.

Erstellt: 25.09.16 - 15:25 Uhr



