Würzburg: Aggressive Bettler zurück gedrängt

Foto: Paul Golla / pixelio.de

Bettelbanden zurückgedrängt. Polizei und kommunaler Ordnungsdienst in Würzburg haben zu Beginn diesen Jahres einen massiven Anstieg an aggressiven Bettlern festgestellt. Im vergangenen Jahr hatte der kommunale Ordnungsdienst 310 Verwarnungen wegen aggressiven Bettelns ausgesprochen. Dieses Jahr waren es mit 301 fast genauso viele. Dank verstärkter Kontrollen sind die Zahlen aber seit Mai wieder rückläufig, so Kathrin Reinhard von der Polizei.Sogenannte Bettelbanden tauchen immer mal wieder wellenartig in Würzburg und Umgebung auf. Teilweise werden die Gruppen morgens mit Bussen in die Stadt gebracht und am Abend wieder abgeholt. Sobald einem dubiose oder besonders aggressive Bettler auffallen, sollen Bürger nicht zögern und sofort die 110 wählen.

Erstellt: 26.09.16 - 05:26 Uhr



zurück zur Übersicht