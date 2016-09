Fußball: Karten für Pokalspiel gegen 1860 München

Foto: Würzburger Kickers

Am Montag müssen Kickers-Fans schnell sein. Ab 11 Uhr startet der freie Verkauf für das DFB-Pokalspiel der Würzburger Kickers gegen 1860 München. Das Spiel findet am 25. Oktober statt. Rund 5.000 Tickets stehen noch zur Verfügung. Alle Dauerkartenbesitzer konnten sich bereits vorab ihre Eintrittskarte sichern. Zusätzlich gehen etwa 1.800 Plätze an die Gäste aus München. Der Verkauf startet gleichzeitig online, sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen wie beispielsweise der redworkgroup in der Bahnhofstraße.Das Ligaduell gegen die Münchner Löwen am kommenden Sonntag ist bereits seit letzter Woche restlos ausverkauft. Die Kickers rechnen damit, dass es auch für das Pokalspiel innerhalb kurzer Zeit keine Tickets mehr zu kaufen geben wird.

Erstellt: 26.09.16 - 06:30 Uhr



zurück zur Übersicht