Würzburg: Volksverhetzung auf Facebook vor Gericht

Foto: Alexander Klaus / pixelio.de

Seine Hasspostings auf Facebook bringen am Montagvormittag einen 32-Jährigen aus Iphofen vor Gericht. Angeklagt ist er wegen Volksverhetzung, er soll auch zu Straftaten aufgerufen haben. Seine postings stellte der Mann auf seinem öffentlichen facebook-Profil online, die Aussagen waren also für jeden einsehbar.Schwerpunktmäßig geht es um Fälle aus dem Jahr 2014. Wiederholt hatte der 32-Jährige gegen Flüchtlinge gehetzt und beispielsweise gefordert, in Konzentrationslagern die Öfen wieder anzuheizen. Der 32-Jährige ist bereits vorbestraft, teilweise auch einschlägig. Bislang blieb es aber bei Geldbußen oder Bewährungsstrafen.

Erstellt: 26.09.16 - 06:13 Uhr



