Würzburg: Bauarbeiten an der Alten Mainbrücke gehen zu Ende

Foto: Reiner Durst / pixelio.de



Spektakuläre Bauarbeiten an der Alten Mainbrücke in Würzburg. Dort wird am Montagmittag eine große Fischbauchklappe eingesetzt. Das Teil ist über 12 Meter lang, fast vier Meter hoch und 28 Tonnen schwer. Die Klappe wird mit Hilfe eines Kranschiffs eingehoben.Mit dieser Aktion enden auch gleichzeitig die mehr als einjährigen Bauarbeiten an dem Würzburger Wahrzeichen. Unterhalb der Brücke wurde die Antriebs- und Elektrotechnik der Wehrklappen erneuert. Sie dienen vor allem dazu, den Wasserabfluss bei hohen Pegelständen des Mains zu regulieren.

Erstellt: 26.09.16 - 06:52 Uhr



