Mainfranken: Maus lädt zum Türöffner-Tag

Foto: Rainer Sturm - pixelio.de

Mit der Maus hinter Türen schauen die sonst verschlossen sind. Dazu laden am Montag zahlreiche Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten in der Region ein. Dabei können Kinder und Familien bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mit dabei sind unter anderem das Wassererlebnishaus in Rieneck, das Bürgerspital in Würzburg sowie die Bavaria Yachtbau in Giebelstadt. Insgesamt können rund 650 Türen im ganzen Bundesgebiet geöffnet werden.

Erstellt: 01.10.16 - 05:01 Uhr



