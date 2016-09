Kickers: Späte Niederlage gegen Berlin

Foto: Würzburger Kickers

Erste Heimniederlage am Dallenberg. Trotz überlegenem Spiel verloren die Würzburger Kickers am Mittwochabend 0:1 gegen die Gäste Union Berlin. Die Würzburger hatten mehrere gute Chancen, konnten die aber nicht nutzen. So schoss der Berliner Collin Quaner in der 84. Minute an den linken Innenpfosten von wo der Ball ins Tor prallte. Das nächste Spiel der Kickers steht bereits am Sonntag an. Da geht es dann auswärts gegen Dynamo Dresden.

Erstellt: 21.09.16 - 19:27 Uhr



