Würzburg: Skelettfund in der Spiegelstraße

Foto: Funkhaus Würzburg

Skelettfund in Würzburg. Bei Ausgrabungen in der Spiegelstraße sind die Archäologen jetzt auf Knochen gestoßen. Wie alt das Skelett ist können die Ausgrabungsleiter zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sagen, berichtet die Main-Post. In der Spiegelstraße werden bereits seit Monaten stückweise die Reste einer Mauer aus dem 12. Jahrhundert freigelegt. Weil die Bauarbeiten an der Straße allerdings schnell weitergehen müssen, wird das Skelett wohl zum Landesamt für Denkmalpflege nach München gebracht.

Erstellt: 21.09.16 - 17:59 Uhr



