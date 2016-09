Schweinfurt: Betrunkener Jugendlicher am Steuer

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Minderjähriger betrunken am Steuer. Die Polizei hat in Schweinfurt am Dienstagabend ein Auto mit einem betrunkenen 16-Jährigen am Steuer angehalten. Der 18-jährige Besitzer des Autos saß auf dem Beifahrersitz.Gegen den 16-Jährigen wird jetzt wegen Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer ermittelt. Auch der Fahrzeugbesitzer muss nun mit einer Anzeige rechnen, weil er seinen minderjährigen Freund das Auto fahren ließ.

Erstellt: 21.09.16 - 17:38 Uhr



zurück zur Übersicht