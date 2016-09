Würzburg: CDU und CSU üben politischen Schulterschluss

Seit Wochen tragen CDU und CSU ihren Zwist auf offener politischer Bühne aus. Rechtzeitig vor der Bundestagswahl will die Union mit sechs “Deutschlandkongressen“ die Reihen schließen. Der erste davon zum Thema “Zusammenhalt der Gesellschaft“ ist am Samstag in Würzburg.Geleitet wird der Kongress von Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Eines der Themen dabei: Zusammenhalt der Gesellschaft durch gelingende Integration. Gerade in der Flüchtlingsfrage gehen bislang die Meinungen von CSU und CDU teilweise deutlich auseinander. In Würzburg soll wohl also zumindest ein erster Schritt gemacht werden, um mit einer einheitlichen Position in den Wahlkampf im kommenden Jahr zu ziehen.

Erstellt: 21.09.16 - 16:32 Uhr



