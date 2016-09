Würzburg: Kaum noch freie Studentenwohnungen

Volles Haus im Studentenwerk. Zum Start in das neue Semester sind beim Studentenwerk jetzt schon alle Wohnungen belegt. Auf Nachfrage bestätigte der Geschäftsführer Michael Ullrich die Wohnungsknappheit. Obwohl die Nachfrage im Vergleich zum letzten Jahr leicht nachlässt, ist es ein normaler Start in das neue Semester. Woran das liegt, ist noch unklar. Auch die unbeliebten Stadtteile wie Heuchelhof oder Rottenbauer wären eine Lösung “auf den letzten Drücker“. Das Studentenwerk vergibt in Würzburg rund 2700 Wohnheimplätze.

