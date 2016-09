Kist: Einbruch in Autobahnmeisterei

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Schranktresor geknackt. In das Verwaltungsgebäude und die Garagen der Autobahnmeisterei wurde in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Bei ihrer Suche nach Geld und Wertgegenständen haben die Täter einen Schranktresor herausgerissen und aufgebrochen. Der Versuch einen weiteren, in der Wand verbauten, Tresor aufzubrechen, scheiterte.Die Täter machten Beute im Gesamtwert von circa 1.500 Euro, hauptsächlich in Form von Bargeld. Bei ihrem Raubzug verursachten die Unbekannten außerdem etwa 6.200 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Erstellt: 21.09.16 - 15:01 Uhr



