Waldbüttelbrunn: Teurer VW-Bus gestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

VW-Bus im Wert von etwa 40.000 Euro geklaut. Der Bus war am Montagabend gegen 22:30 Uhr noch in einem Carport in Waldbüttelbrunn gestanden. Am nächsten Morgen stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Das Auto ist grau und war in der Wertheimer Straße abgestellt.Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Kennzeichen des Busses ist WÜ-M-8080. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt: 21.09.16 - 16:10 Uhr



