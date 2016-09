Würzburg: Haugerring noch bis Ende nächster Woche einspurig

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Haugerring in Würzburg bleibt voraussichtlich bis Ende nächster Woche nur einspurig befahrbar. Am vergangenen Samstag war dort ein Wasserrohr geplatzt. Dabei war auch der Haugerring teilweise unterspült worden, vor allem diese Reparatur dauert noch. Das geplatzte Rohr selbst wurde schon am vergangenen Wochenende ausgetauscht.Durch den Wasserrohrbruch saßen am Samstagvormittag etliche Würzburger auf dem Trockenen. Das geplatzte Rohr ist eine wichtige Verbindungsleitung zwischen den Zeller Quellen und dem Hochbehälter am Galgenberg. Durch das Leck war am Samstagmorgen der Wasserdruck in großen Teilen des Würzburger Stadtgebietes abgesackt. Vor allem höhere Lagen waren so ohne Wasser, bei anderen kam nur ein dünner Strahl aus der Leitung.

Erstellt: 21.09.16 - 15:27 Uhr



