Rieneck: Nächster großer Neubau bei der Ortsumgehung

Foto: Funkhaus Würzburg

Bei der Ortsumgehung von Rieneck steht der nächste große Meilenstein an. Die Vorarbeiten für die zweite große Brücke haben begonnen. Sie wird insgesamt knapp 150 Meter lang und soll in knapp zwei Jahren fertig sein. Damit die Brücke sicher steht, wird sie auf bis zu 10 Meter tiefen Bohrpfählen stehen.Bereits seit Ende 2014 wird an der Ortsumgehung von Rieneck gearbeitet, sie hat eine Länge von rund drei Kilometern. Die vergleichsweise lange Bauzeit liegt an den großen Brücken, die gebaut werden müssen. Eine davon ist schon länger im Bau, mit der zweiten wird jetzt begonnen.

Erstellt: 21.09.16 - 13:29 Uhr



