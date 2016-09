Würzburg: Planungen für Stadiongesellschaft werden konkreter

Beteiligt sich die Stadt Würzburg an einer Stadiongesellschaft? Am Donnerstag will der Hauptausschuss die Eckpunkte einer möglichen Beteiligung abstecken. Der Ausbau und die Sanierung der Sportinfrastruktur des Kickers-Stadions soll vorangetrieben werden. Dafür soll von den Kickers eine Stadiongesellschaft gegründet werden. Die Stadt möchte in einer Höhe von 26 Prozent bis 49 Prozent an dieser Gesellschaft beteiligt sein. Dann sollen in den nächsten 15 bis 20 Jahren bis zu sieben Millionen Euro von der Stadt in diese Gesellschaft fließen.Insgesamt kostet der Endausbau wohl etwa 15 Millionen Euro. Rund fünf Millionen Euro wurden bereits von den Kickers bezahlt.Nach den Beratungen im Hauptausschuss muss dann kommende Woche der Stadtrat über die Stadionbeteiligung entscheiden.

