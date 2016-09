Würzburg: Umzug ins sanierte Polizeigebäude erst 2017

Der Umzug der Würzburger Polizei ist vorerst verschoben. Eigentlich sollte das sanierte Dienstgebäude in der Augustinerstraße Ende des Jahres bezogen werden. Neuer Termin ist nun der März 2017. Unter anderem hatten archäologische Untersuchungen auf der Baustelle den Fortschritt verzögert. An den geplanten Kosten von 21,2 Millionen Euro wird sich nach Aussagen des Staatlichen Bauamtes Würzburg nichts ändern.Das neue Polizeigebäude in der Augustinerstraße wird mit über 300 Beamten die größte Polizei-Inspektion Bayerns sein. Aus den bislang zwei Dienststellen Würzburg-West und Ost ist dazu bereits die Inspektion Würzburg Stadt geworden. Die Beamten sind derzeit teilweise im ehemaligen Glas Keil, aber auch in der Weißenburgstraße untergebracht.

