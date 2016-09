Lkr. Kitzingen: Feuerwehrübungen zum Zuschauen

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuerwehr lädt zu Übungen ein. Am Mittwochabend findet in Michelfeld im Landkreis Kitzingen eine Feuerwehrübung zum Zuschauen statt. Um 19:30 Uhr rücken fünf Feuerwehren aus dem Landkreis mit circa 60 bis 90 Feuerwehrleuten bei der Firma “MAS-Metallverarbeitung“ an. Dabei werden Menschenrettungs- und Brandszenarien simuliert. Beispielweise wird eine Person, die unter einem Gabelstapler eingeklemmt ist, gerettet. Eine ähnliche Übung findet am Freitag in Dettelbach bei der Firma “Lindner NORIT“ statt.Die Übungen finden im Zuge einer bayernweiten Feuerwehraktionswoche statt. Ziel der Aktionswoche ist, die Feuerwehr der Bevölkerung näherzubringen und Interessierte für die Freiwillige Feuerwehr zu werben. Nähere Informationen sind auf der Internetseite “www.ich-will-zur-feuerwehr.de“ zu finden. Bayernweit gibt es noch bis zum Sonntag Veranstaltungen, Übungen und Aktionen.

Erstellt: 21.09.16 - 06:41 Uhr



