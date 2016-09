Würzburg: Neues Radverkehrskonzept für die Stadt

Bessere und sicherere Radwege in Würzburg. Die Stadt hat am Dienstag im Umwelt- und Planungsausschuss ein neues Radverkehrskonzept vorgestellt. Dabei wird die bereits vorhandene Fahrradinfrastruktur weiter ausgebaut. So gibt es gewisse Hauptrouten, die die einzelnen Stadtteile mit der Innenstadt besser vernetzen sollen. Zusätzlich sollen Schutzstreifen auf den Fahrbahnen angebracht werden. Die sind grundsätzlich für die Radfahrer gedacht, dürfen aber auch von breiteren Fahrzeugen mitbenutzt werden. Außerdem sollen in Zukunft einige Einbahnstraßen für Radfahrer auch in der Gegenrichtung befahren werden dürfen. Das ist am Kranenkai, sowie der Kaiser-, der Theater- oder auch in der Sanderstraße geplant.Am Dienstag ging es im Ausschuss auch um das Gewerbegebiet östlich der B19 bei Lengfeld. Hier wurden aber nur kleinere Änderungen im bereits vorhandenen Bebauungsplan vorgestellt. Über beide Themen wird im Stadtrat am Donnerstag kommender Woche abgestimmt.

