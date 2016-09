Roden: 24.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Hoher Schaden bei Auffahrunfall im Landkreis Main-Spessart. Am Montag hatte eine Fahrerin in Ansbach, einem Ortsteil von Roden, ein anderes Auto übersehen. An einer Kreuzung kam es so zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro.

