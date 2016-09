Würzburg: Angeklagte weisen Vorwürfe in Vergewaltigungs-Prozess zurück

Auftakt im Vergewaltigungsprozess. Vor dem Würzburger Landgericht haben die beiden 30 und 31 Jahre alten Angeklagten am Dienstag alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der Sex mit einer 17-Jährigen in einer Wohnung am Heuchelhof sei einvernehmlich gewesen. Das Mädchen habe sich als 19 ausgegeben und von sich aus die beiden Männer angesprochen. Auch sei später die Wohnungstür nie abgeschlossen gewesen.Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, die 17-Jährige über Stunden hinweg immer wieder in der abgeschlossenen Wohnung vergewaltigt zu haben. Das Opfer habe Todesangst gehabt.Das Mädchen lebt in einer Wohngruppe und steht unter Betreuung. Möglicherweise hatte sie die Situation, als sie die Männer kennenlernte, nicht vollständig einschätzen können.

Erstellt: 20.09.16 - 14:04 Uhr



