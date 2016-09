Reichenberg: Motorrad rutscht auf nasser Straße

Foto: Funkhaus Würzburg

Motorradunfall bei Reichenberg. Dort ist am Montagabend ein Motorradfahrer in einer Linkskurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Er und seine 13-jährige Mitfahrerin kamen mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand rund 2500 Euro Sachschaden.

Erstellt: 20.09.16 - 12:45 Uhr



