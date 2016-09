Fußball: Kickers wollen Siegesserie ausbauen

Englische Woche für die Würzburger Kickers. Am Mittwochabend empfangen sie in der 2. Liga Union Berlin zum Heimspiel. Die Kickers wollen ihre gute Serie weiter ausbauen. Zuletzt feierten sie drei Ligasiege in Folge, dazu setzten sie sich auch noch im Pokal gegen Zweitligaspitzenreiter Eintracht Braunschweig durch.Doch auch die Berliner sind gut drauf. Die letzten beiden Spiele gewannen sie, außerdem haben sie mit bereits 13 erzielten Toren den zweitbesten Angriff der Liga. Union möchte in diesem Jahr um den Aufstieg mitspielen.Auf Kickers-Seite fehlt möglicherweise Neuzugang Junior Díaz, der beim Auswärtssieg in Fürth kurz vor Ende einen Schlag abbekommen hat. Würzburg ist am heimischen Dallenberg seit Oktober 2015 ungeschlagen. Gut 8.500 Tickets wurden im Vorverkauf bereits verkauft, darunter auch etwa 500 an die Fans von “Eisern Union“. Spielbeginn ist am Mittwoch um 17:30 Uhr.

