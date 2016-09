München / Randersacker: Landesanwaltschaft klagt gegen Bürgermeister Vogel

Foto: Markt Randersacker

Disziplinarklage gegen Dietmar Vogel. Die Landesanwaltschaft in München geht gegen den Bürgermeister von Randersacker vor. Ihm droht der Verlust des Bürgermeisteramtes und damit auch des Beamtenstatus. Entscheiden muss das das Verwaltungsgericht in Ansbach. Vogel hatte sich nicht genommene Urlaubstage in Höhe von 25.000 Euro auszahlen lassen. Das darf er als Beamter allerdings nicht. Vogel ist seit über einem Jahr beurlaubt. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits einen Strafbefehl über zehn Monate auf Bewährung erlassen, Vogel hat ihn angenommen.

